Erk Acarer: Bu paramiliter bir oluşumu kurumsallaştırma isteğidir

‘Bek’ tanımına ilk kez, 1300 sene önceki Mukaddimetü’l-Edeb adlı kaynakta rastlandı. Bekçi kelimesinin, eski Türkçe’de ‘Bek’ yani ‘pek, katı, muhkem, kavi’ anlamı içeren sözcüklerinden türetildiği yaygın görüş. Ancak kökünün ‘back’, ‘arka’ kelimesi ile benzer olması nedeni ile ‘geride’, ‘koruyucu’ anlamlarına da referans veriliyor.

Haklarındaki yetkilerin genişletilmesini öngören kanun değişikliğine göre bekçiler artık silah taşıyabilecek. Yurttaşı ve araçlarını durdurup kimlik sorma ve üst araması yapabilecek. 18 maddeden 9’u kabul edildi. ‘Bekçilik’ müessesesi 15 Temmuz’un ardından canlandırılmıştı. Şimdi daha ileri bir adım atıldı. Rejim esas olarak, “Arkayı dörtleyelim, gedik açılmasın!” diyor. Bu paramiliter bir oluşumu kurumsallaştırma isteğidir.

Reklam

Erk Acarer’in yazısı