Erk Acarer: Bu makyaj tutmaz

Yıllardır, rıza üretemeden varlık bina etmeye çalışan rejim, bu aşamada mevcudiyetini nasıl sürdürecek? Artık baskı ve şiddet olmadan yürütülmesi zor bir iktidar var! Kürtleri helikopterden atamayan, işçileri coplayamayan, kadınlara meydan dayağı çekemeyen, gazetecileri tutuklayamayan iktidar yoluna nasıl devam edecek? Cumartesi Anneleri’nden bile korkan rejimin bunu başarması zor!

Ne Avrupa ile Amerika’yı ikna etmek ne de şahinleri ve savaştan beslenen ulusalcıları tutmak mümkün. Bu iktidar, 2 ay önce tarikatları elinden kaçırmamak için İstanbul Sözleşmesi’ni çöpe atmaktan söz etmiyor muydu? Şimdi gerçek hedef kitlesi de kaçacak! Daha önemli kriter ise AKP’ye sırt çeviren kamuoyu. Daha düne kadar cezaevi ve elektronik kelepçe vaadi sunulan, siyanür ile açlığını bastıran toplumun, bu reform aşkına inanması zor! Kısaca bu makyaj tutmaz!

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Erk Acarer’in yazısı