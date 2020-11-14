Erk Acarer: Başsavcı vekili, Kavala kararı sonrası adeta ödüllendirildi

3 yıldır tutuklu Kavala için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 10 Aralık 2019’da ‘Gezi’ dosyası ile ilgili hak ihlaline hükmetmişti. Tahliye edilmeyen Kavala’yı, cezaevinde tutulmak için 19 Aralık’ta alelacele bir ‘casusluk’ dosyası hazırlandı. İddianameyi hazırlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Hasan Yılmaz’dı.

Trabzonlu Yılmaz, Kavala kararı sonrası adeta ödüllendirildi. 10 ay sonra, 16 Ekim 2020’de, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görevden alınan Cengiz Öner’in yerine Adalet Bakanı yardımcısı olarak atandı.

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Erk Acarer’in yazısı