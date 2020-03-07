Erk Acarer: Anlaşmayı okuyan bunun AKP açısından zafer değil hezimet olduğunu görebilir

İdlib’de en az 36 askerin ölümü ile başlayan adı konmamış Türkiye-Suriye savaşı, Türk heyetinin ‘el pençe divan’ durduğu ‘ateşkes’ anlaşması ile bitti. Ruslar, toplantıdan birkaç gün önce Boğaz’dan geçerken, ‘silahlı asker mizanseni’ ile yarattıkları tabloyu, Moskova’daki ‘heykel altı görüntüsü’ ile pekiştirdiler. (…)

Erdoğan henüz bir hafta önce “Suriye’ye verilen sürenin dolmak üzere olduğunu tekrarlıyor ve “Rejim gözlem notalarının gerisine çekilsin” diyordu. Ancak Moskova’dan bu hamasi söylemlerin tersi yönündeki bir anlaşmaya imza atarak geri döndü. Anlaşmanın maddelerini okuyan herkes, bunun AKP açısından bir zafer değil hezimet olduğunu görebilir.

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Erk Acarer’in yazısı