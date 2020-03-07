Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erk Acarer: Anlaşmayı okuyan bunun AKP açısından zafer değil hezimet olduğunu görebilir

İdlib’de en az 36 askerin ölümü ile başlayan adı konmamış Türkiye-Suriye savaşı, Türk heyetinin ‘el pençe divan’ durduğu ‘ateşkes’ anlaşması ile bitti. Ruslar, toplantıdan birkaç gün önce Boğaz’dan geçerken, ‘silahlı asker mizanseni’ ile yarattıkları tabloyu, Moskova’daki ‘heykel altı görüntüsü’ ile pekiştirdiler. (…)

Erdoğan henüz bir hafta önce “Suriye’ye verilen sürenin dolmak üzere olduğunu tekrarlıyor ve “Rejim gözlem notalarının gerisine çekilsin” diyordu. Ancak Moskova’dan bu hamasi söylemlerin tersi yönündeki bir anlaşmaya imza atarak geri döndü. Anlaşmanın maddelerini okuyan herkes, bunun AKP açısından bir zafer değil hezimet olduğunu görebilir.

Reklam

Erk Acarer’in yazısı

SON HABERLER

Odatv’nin yayın yönetmeni Barış Pehlivan tutuklandı

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, iki kişinin tutuklandığı MİT görevlisinin cenaze haberi soruşturması kapsamında savcılıkta ifade verdi. Savcı, Pehlivan’ı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk etti.

İmamoğlu’ndan Odatv çıkışı: Derdiniz ne sizin? Kimse sizi eleştiremeyecek mi?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Odatv soruşturmasıyla ilgili bir soru üzerine, ‘bir haber yaptı diye basın özgürlüğünü elinden alan aklın, Türkiye’nin itibarını yerle bir eden bir anlayış olduğunu’ savunarak, “Derdiniz ne sizin? Hiç kimse sizi eleştiremeyecek mi” diye çıkıştı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...