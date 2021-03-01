Erk Acarer: AKP’yi yenmek için yola çıkan siyasetin de küme düştüğünü yansıtan tarihi bir kare

Tüm partilerin, birlikte Necmettin Erbakan’ın gülümseyen resmi altında saygı duruşunda olduğu ‘o fotoğraf’ çok uzun süre gündemde kalacak. AKP iktidarının yıkım projeleri içinde yer alacak her gerici uygulamada yeniden ortaya çıkacak ve “Hepiniz oradaydınız” başlığı ile kullanılacak.

Hizalanmayı gösteren fotoğraf, ‘herkesin hocası’nın, 1994’teki ifadelerinin tamamına erdiğini anlatıyor. ‘Tatlı’ olmuş. Şimdilik! Fotoğraf, ‘kitlelere saygı’, ‘her kesimin oyuna talip olmak’ ve ‘aman AKP’ye koz vermeyelim endişesini’ anlatmıyor. Açıkça yazalım, sadece büyük bir çürümeyi gösteriyor.

Reklam

AKP’yi yenmek için yola çıkan siyasetin de küme düştüğünü yansıtan tarihi bir kare. Türkiye sadece ruhunu değil, hafızasını da yitirmiş durumda. Demans ya da erken bunama da denilebilir. Erbakan’ın ‘başarısı’ sadece dinciliğin kurumsallaşması, her toplantısı, mitingi sonrası “Şeriat isteriz” diye ortaya dökülenlerin normalleşmesi değildi.

Erk Acarer’in yazısı