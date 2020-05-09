Erk Acarer: ‘AKP’nin oyları düşüyor’ demek darbecilik

“Seçimle gelen seçimle gider, AKP’nin oyları düşüyor” demek darbecilik. Fetihçi politikalar nedeni ile yaşamını yitiren askerlerden söz etmek ihanet. Annesine yurtdışı yasağı konulduğu için kanser tedavisi yarım kalan, son isteği cezaevindeki babasını görmek olan 8 yaşındaki çocuğun ölümünü dile getirmek soruşturma nedeni.

Böyle bir rejimde suçun değil, onun ifşasının suç sayılması doğal. Cebinizdeki paradan, siyasetteki tercihlerinizden, toplumsal kaygılarınızdan, hasret çekerek yaşamını yitiren çocuklardan, yok yere çıkarılan savaşlardan söz edemediğiniz ülkede karanlık bir imparatorluk kurulmuş demektir. Bu nedenle suçun değil, onun ifşasının suç sayılması doğaldır.

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Ağır suçların üzerine bina edilen, ‘suçluluk iktidarı’ bu. Başarısızlıkları, yanlış politikaları ‘gizleme rejimi.’ Hatalar, hırslar üzerine kurulan ‘mızrak çuvala sığmıyor Cumhuriyeti.’ Yasaksa da söyleyelim: Öyle ya da böyle pamuk ipliğine bağlı.

Erk Acarer’in yazısı