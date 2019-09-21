Erk Acarer: AKP’nin Diyarbakır’da isyan ve acıyı kullandığı ‘bölücülük planı’ bu kez tutmadı

AKP’nin Diyarbakır’da isyan ve acıyı kullanmaya çalıştığı, birkaç parçalı ‘bölücülük planı’ bu kez tutmadı. Türklerle Kürtlerin, Kürtlerle Kürtlerin, HDP ile CHP’nin arası açılmadı. HDP binaları taşlanmadı, Kürtler tartaklanmadı, evleri yakılmadı. Kutuplaşma ve çatışma beklentisi karşılık bulmadı.

Aksine AKP’nin her adımı, kendi parçalanmasına hız veriyor. ‘İktidar elden gidiyor’ telaşı, bir program ve plan üretmekten bile aciz bırakıyor. Artık sadece günübirlik ve kısa vadeli refleksler var. ‘Pelikanlar’, parti içi hesaplamalar, karşılıklı mesajlar ile kan kaybeden AKP, bu kanı sokakta arıyor.

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Erk Acarer’in yazısı