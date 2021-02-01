Erk Acarer: AKP ve SP, İstanbul Sözleşmesi üzerinden cilveleşme aşamasına geçti

Kritik zamanların AKP’lisi Mahir Ünal, aslında tüm programı söylüyor: “CHP-HDP’yi ayrı yerde, İYİ Parti-Saadet Partisi’ni ayrı yerde tutuyoruz. Türkiye’nin yanında duran kim varsa onunla konuşuruz.” Bu sözlerden, İP ve SP üzerinde ‘daha fazla’ çalışıldığını, CHP ve HDP konusunda ise ‘daha farklı’ çalışıldığını anlıyoruz.

Cumhur İttifakı, bu planın karşılığını çoktan almaya başladı bile. Karşısında ‘arasında’ ve ‘içerisinde’ ayrışmaya başlayan bir blok olduğunu görmek zor değil. AKP ve SP, ortak kodları ile İstanbul Sözleşmesi üzerinden cilveleşme aşamasına geçtiler. İYİ Parti’de ‘HDP’ eleştirileri sürüyor. CHP’de ise 3 istifa yaşandı.

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Erk Acarer’in yazısı