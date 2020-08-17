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Yaramazlara biraz batar!

Erk Acarer: Adalet aradıkları için tutuklananlar yerine Kaplan tutuklansaydı, Duygu hayatta olacaktı

Ağustosta değişen bir şey yok. Son kadın kurban 17 yaşındaki Duygu Delen. Antep’te bir binanın 4. katından ‘düşerek’ ya da ‘atılarak’ yaşamını yitirdi. Olay sonrası gözaltına alınan Mehmet Kaplan çıkarıldığı mahkemece, ‘cinsel istismar ve kasten öldürme’ suçlamaları ile tutuklandı.

Kaplan’ın geçen yıl ocak ayında otomobil ile 1 çocuk annesi Zeynep Berna Atay’a çarparak ölümüne neden olduğu ortaya çıktı. 2.10 promil alkollü ve ehliyetsizdi. Mahkeme, sanığın adli kontrol ile bulunduğu ikametten ayrılmamasını şart koşarak tutuksuz yargılanmasına ve tahliyesine karar verdi.

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Eğer sadece işini istedikleri, evlatlarına adalet aradıkları için tutuklananlar yerine Mehmet Kaplan tutuklansaydı, bugün Duygu Delen de hayatta olacaktı.

Erk Acarer’in yazısı

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