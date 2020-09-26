Erk Acarer: Acaba savcılar ‘Cübbeli’yi yanlış mı anladı?

Düğünü sonrası, Saray’a giden ve Cumhurbaşkanı ile fotoğraf çektiren Ankara Cumhuriyet Başsavcısı dün operasyon başlattı. 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. HDP, MYK üyeleri ve eski vekillerinin de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Geçtiğimiz günlerde kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, iç savaş ifadelerini yinelemiş, Türkiye’de 2 bin civarı Selefi derneğin silahlandığını iddia etmişti. Savcıları göreve çağıran Cübbeli Ahmet emniyette ifade verdi. Dün yapılan operasyonlar sonrası, ironi ile soralım: Acaba savcılar yanlış mı anladı?

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Selefiler cirit atıyor. Cübbeli Ahmet’in ifadelerindeki eksiği tamamlayalım: Onları kimse görmüyor. Körlüğün nedenini bir kez daha başa dönerek anlamak mümkün. Başka işler var. Bu nedenle ‘böylesine önemsiz’ konulara vakit kalmıyor.

Erk Acarer’in yazısı