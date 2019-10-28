Erk Acarer: 2014’te IŞİD bayrağıyla poz veren Sarut son dönemde ÖSO bileşeni örgütün komutanıydı

İdlib, dibimizdeki ‘terör’ koridoru! Geçen haziranda Reyhanlı’dan binlerce kişi, bir cenazeyi tekbirler ile Suriye’ye gönderdi. Tören, hem cihadizm ile Türkiye’nin bağı hem de selefizmde militan geçişkenliği açısından dikkat çekiciydi.

Bir ayrıntı değil sarsıcı bir bütündü. 9 Haziran’da Tevhid Cami’nin musalla taşına konan tabut, Hatay Büyükşehir Belediyesi yazılı örtüye sarılmıştı. ‘Alevilerin kökünü kazıyacağız’ diyen Abdülbasit el Sarut, 2014’te IŞİD bayrağı ile poz veriyordu. Son dönemde ÖSO bileşeni Ceyş’ul İzze örgütünün komutanıydı.

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Erk Acarer’in yazısı