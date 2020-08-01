Erk Acarer: 150 yıl öncesi ve Kalın’ın demek istedikleri…

Türkiye siyasal tarihinde ilk parlamento Dolmabahçe Sarayı’ndaki törenle, 19 Mart 1877’de açıldı. 143 yıl önce! AKP, hassas ayarlar ile oynamayı sürdürüyor. “Reklam arası” ifadesiyle Cumhuriyet dönemine set çekmeyi kastetmişlerdi. Bu da yeterli gelmemiş demek!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ”internete tırpan” yasasının Meclis’ten geçtiği, “Twitter kapanır mı?” tartışmalarının yapıldığı gün tweet attı: “Biz masalları olan bir coğrafyanın çocuklarıyız. Bize yüz elli yıldır modernleşme adı altında başkalarının hikâyeleri anlatıldı. Artık kendi hikâyemizi yazma zamanıdır.”

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İsmi üzerinde sözcü. Tıpkı “lanetli sözleri” sarfeden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş gibi söyleyen değil söyletilen! Aşağı yukarı 150 yıl geriye gidilince Kalın’ın ne demek istediği anlaşılıyor. Hiçbiri polemik konusu olarak değerlendirip, “Gündem değiştiriyorlar” diye geçiştirilecek konular değil!

Erk Acarer’in yazısı