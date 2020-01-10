Eriyen buzullardan çıkan tarih sergilenecek

Kuzey Kutup Dairesi’nde eriyen buzullar nedeniyle ortaya çıkan 28 bin yıllık ‘kutup hazineleri’ British Museum’da sergilenecek.

Fotoğraflar: British Museum

Küresel iklim değişikliğinin dünyada neden olduğu tahribatın boyutları her geçen gün artarken iklim krizinin ‘olumlu’ yanı sayılabilecek tek şey eriyen buzullar sayesinde ulaşılabilen on binlerce yıllık arkeolojik buluntular.

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Mayıs ayında British Museum’da bu objeler ilk kez sergilenecek. Mors dişinden yapılmış dikiş iğneleri, mücevherler, mamut dişinden yapılmış dekoratif objeler Sibirya’nın kuzey doğusundaki arkeolojik alanda bulunan ‘kutup hazineleri’nden sadece birkaçı.

Buzulların erimesiyle birlikte ‘permafrost’ adı verilen donmuş haldeki toprak da eriyor ve mükemmel bir şekilde korunmuş arkeolojik nesneler ortaya çıkıyor.

Hala 4 milyon insanın yaşadığı bölgenin tarihini keşfetme olanağı sunan sergi iklim krizi çerçevesinde kurgulanacak.

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Kuzey Kutup Dairesi’nin 380 kilometre kuzeyindeki bir arkeolojik kazı alanında bulunan bu objeler aynı zamanda kuzey kutbunun ilk sanat eserleri olarak kabul ediliyor.