Diken

Yaramazlara biraz batar!

Eriyen buzullardan çıkan tarih sergilenecek

Kuzey Kutup Dairesi’nde eriyen buzullar nedeniyle ortaya çıkan 28 bin yıllık ‘kutup hazineleri’ British Museum’da sergilenecek.

Fotoğraflar: British Museum

Küresel iklim değişikliğinin dünyada neden olduğu tahribatın boyutları her geçen gün artarken iklim krizinin ‘olumlu’ yanı sayılabilecek tek şey eriyen buzullar sayesinde ulaşılabilen on binlerce yıllık arkeolojik buluntular.

Reklam

Mayıs ayında British Museum’da bu objeler ilk kez sergilenecek. Mors dişinden yapılmış dikiş iğneleri, mücevherler, mamut dişinden yapılmış dekoratif objeler Sibirya’nın kuzey doğusundaki arkeolojik alanda bulunan ‘kutup hazineleri’nden sadece birkaçı.

Buzulların erimesiyle birlikte ‘permafrost’ adı verilen donmuş haldeki toprak da eriyor ve mükemmel bir şekilde korunmuş arkeolojik nesneler ortaya çıkıyor.

Hala 4 milyon insanın yaşadığı bölgenin tarihini keşfetme olanağı sunan sergi iklim krizi çerçevesinde kurgulanacak.

Reklam

Kuzey Kutup Dairesi’nin 380 kilometre kuzeyindeki bir arkeolojik kazı alanında bulunan bu objeler aynı zamanda kuzey kutbunun ilk sanat eserleri olarak kabul ediliyor.

SON HABERLER

Çavuşoğlu’ndan Irak’a destek: Zor günleri birlikte aşacağız

ABD ve İran ile ilişkilerin, Irak üzerinde gerginleşmesi üzerine ülkenin başkenti Bağdat’a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘Irak’ın dış güçlerin çatışma alanı olmasını istemediklerini’ belirtti. Çavuşoğlu, “Irak yalnız değildir, Irak ile bu zorlu günleri aşmak için birlikte çalışacağız” dedi.

Öğretmen, 10 yaşındaki kaynaştırma öğrencisini dövdü; annesi ‘dışlanıyor’ dedi

Eskişehir’de, ortaokulda okuyan ve duygu durum bozukluğu olan kaynaştırma öğrencisi Muhammed Yusuf (10), öğretmeni tarafından koridora çıkarılarak dövüldü. Olay anı okulun güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, annesi Gülşah İzgi’nin şikayeti üzerine adli soruşturma başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili inceleme/soruşturma başlatıldığını açıkladı. Çocuğunun dövüldüğü ortaya çıkaran annesi, okulda ‘oğlunun dışlanmaya devam ettiğini’ söyledi.

Mersin’de olağan durum: Çam ormanları kesilip narenciye bahçesi yapılıyor

Mersin’in Mezitli ilçesine bağlı Eski Mezitli Mahallesi’nde, 72 dönüm ormanlık alanda kamuoyu tepkisine rağmen kesilen çam ağaçlarının arasında limon fidanları dikildiği ortaya çıktı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ‘bölgede ormanların katledilip narenciye bahçesi yapılmasının önüne geçemediklerini, ileride bu alanların imara açılması durumunda orman katliamı yapanların büyük bir rant elde edeceklerini’ söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...