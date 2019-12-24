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Yaramazlara biraz batar!

Eritreli futbolcular turnuva için gittikleri ülkede ortadan kayboldu

Ülkelerindeki yaşam koşullarından memnun olmadıkları için müsabakaya gittikleri ülkelerden geri dönmeyen Eritre milli takımının oyuncuları bu kez Uganda’da ortadan kayboldu.

Fotoğraf: africa.cgtn.com

Uganda’da bölgesel futbol turnuvasına katılan Eritre milli takımının yedi futbolcusu, dönüş uçağına binmeyerek başkent Kampala’da ortadan kayboldu.

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Doğu ve Orta Afrika Futbol Federasyonları Konseyi (CECAFA) Kupası sözcülerinden Rogers Mulindwa, polisin kaybolan yedi futbolcu için arama çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Ekim ayında yine 20 yaş altı turnuva için Uganda’ya giden Eritreli futbolculardan dördü, ülkelerine dönmeyerek Uganda’ya iltica talebinde bulunmuştu.

Eritreli futbolcular önceki yıllarda da Botsvana, Kenya, Angola ve Tanzanya’da kayıplara karışmış ya da iltica talep etmişti.

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