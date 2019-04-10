Erinç Yeldan: ‘Mali disiplin’ doğrudan doğruya memur ve emeklilerin maaşının düşürülmesi olacak

Özelleştirmeler yoluyla kamuya yeni kaynak elde etme olanaklarının artık sınırlı olduğu gerçeğinden hareketle, kamuda ‘mali disiplinin sağlanması’ beklentisi doğrudan doğruya memur ve emeklilerin maaşlarının düşürülmesi, sosyal harcamaların kısılması, kamunun tüm sosyal altyapı yatırımlarının durdurulması biçimini alacak.

Bunun ötesinde liyakat ve özerklik ilkelerinin terk edildiği, siyasi sitemin ve düzenleyici kurumların demokratik hesap verilebilirliğinin tahrip edildiği bir ülkede ekonomik istikrarın ne ‘fiyat istikrarını sağlamak için sıkı para duruşuyla’, ne de ‘mali disiplin’ aracılığıyla sağlanabileceği açıktır.

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‘Yapısal reformların’ ve gerek enflasyon, gerekse milli gelirin daralması, işsizliğin yükselmesi ya da döviz kurlarının aşırı oynaklığı biçiminde tezahür eden ekonomik kriz ile mücadelenin olmazsa olmaz önkoşulu hukukun üstünlüğünün ve güçler ayrılığı ilkesine dayalı demokrasinin sağlanmasıdır.

Erinç Yeldan’ın yazısı