Erinç Yeldan: Görünen o ki ne ‘yeni’ para politikasına ne de ‘reform’a güven duyulmuş

Görünen o ki ‘piyasa oyuncuları’, ne Merkez Bankası’nın ‘yeni’ para politika stratejisinin sürdürüleceğine ne de ‘hukukta, ekonomide, her yerde, her zaman reform’ duyurularına güven duymuş; iktisadi kararlarını döviz bazında alma alışkanlığını sürdüreceğini göstermiştir. İktisatta dolarizasyon diye tanımlanan bu tavır, Türkiye ekonomisinin kırılgan ve aşırı risk taşıyan göstergelerine karşı ekonomik birimlerin aldığı kararların bir yansımasıdır.

Erinç Yeldan’ın yazısı