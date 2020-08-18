Erik kavgası kanlı bitti: Bir baba ve iki oğlu hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı

Erzurum’un Karayazı ilçesinde, bahçede erik toplayan iki kişi arasında çıkan kavgaya aileleri dahil oldu; üç kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

Çakmaközü Mahallesi’nde, dün, bahçede erik toplayan Kaya ve Özmen ailelerinin çocukları arasında kavga çıktı. Kavgaya aileler de karıştı. Uzun namlulu silahların kullanıldığı kavgada Reşit Kaya (51) ile oğulları Sezgin (22) ve Selman Kaya (16) hayatını kaybetti, Ramazan Özmen yaralandı. Özmen, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen baba ve oğullarının cenazeleri ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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Jandarma yedi kişyii gözaltına aldı. Güvenlik güçleri önlem alırken Özmen ailesi, yeni bir olayın yaşanmaması için mahalleden ayrıldı.

​Adli Tıp Kurumu’nun önünde cenazeleri bekleyen Reşit Kaya’nın kardeşi Metin Kaya şunları söyledi: “Ağabeyimin evinin önüne gelen Sebahattin ve Ramazan Özmen, telefon açarak ‘Çıkın dışarı’ demişler. Ağabeyim ve çocukları dışarı çıkarken ateş açıp onları öldürüyorlar.”