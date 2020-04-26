Erhan Afyoncu: İngiltere 450 yıl önce de Osmanlı’dan yardım istemişti

Türkiye Avrupa devletlerine yaptığı yardımlarla gündemde. 450 yıl önce de Fransa, İngiltere ve Hollanda ayakta kalabilmek için Osmanlı Devleti’nden yardım istemişler, Osmanlı yardımı sayesinde İngiltere İspanyol işgalinden kurtulmuştu

Kraliçe Elizabeth’in İngiltere’yi Katolik dünyadan uzaklaştırması üzerine İspanya ile arası açılmıştı. Avrupa’nın o dönemde en büyük devleti olan İspanya İngiltere’yi işgal etmek üzereydi. İngilizler, Fransa örneğinden hareket ederek Habsburglar’a karşı direnebilmek için tek şanslarının Osmanlı İmparatorluğu olduğunu anlamışlardı. III. Murad devrinde Osmanlı İmparatorluğu’na elçi göndererek İspanyol donanmasının İngiltere’yi işgalini engellemek için yardım istediler.

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Erhan Afyoncu’nun yazısı