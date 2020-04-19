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Yaramazlara biraz batar!

Ergün Yıldırım: Salgın sonrası yeni toplum biçimi için yeni sosyolojik yaklaşım gerekli

Yeni bir toplum biçimi ile yüz yüzeyiz. Bu toplum, epidemik toplum. Yani salgın toplumu. Bunu anlamak için de yeni bir sosyoloji yaklaşımı gerekli. Buna epidemik ya da salgın sosyolojisi diyebiliriz. Toplum salgın konseptine girdi ve onun içinde tepkiler veriyor. Onu bu yeni tarzıyla anlamak için de epidemik sosyolojisi yapmalıyız. Bütün sosyoloji teorileri “normal toplum” üzerine yoğunlaşırlar. Sağlık sosyolojisi bile öyle. Bugüne kadar hiçbir sosyoloji salgını merkeze alarak toplumu anlamaya yönelmedi. Çünkü çok gelip geçici olarak tahayyül etti.

Ergün Yıldırım’ın yazısı

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‘Corona’da ikinci dalga uyarısı: Tedbirler gevşetilirse ‘sessiz enfeksiyonlar’ yayılabilir

Bilim insanları ‘corona’ virüs salgının kontrol altına alındığı düşüncesiyle önlemlerin kısmi olarak gevşetilmesi halinde ikinci dalgasının yaşanabileceği uyarısında bulundu. İstanbul Üniversitesi Viroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli, karantina tedbirlerindeki gevşetmelerin, hala saptanamamış sessiz enfeksiyonların toplum içerisine yayılmasına yol açabileceğine dikkat çekti.

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