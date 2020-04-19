Ergün Yıldırım: Salgın sonrası yeni toplum biçimi için yeni sosyolojik yaklaşım gerekli

Yeni bir toplum biçimi ile yüz yüzeyiz. Bu toplum, epidemik toplum. Yani salgın toplumu. Bunu anlamak için de yeni bir sosyoloji yaklaşımı gerekli. Buna epidemik ya da salgın sosyolojisi diyebiliriz. Toplum salgın konseptine girdi ve onun içinde tepkiler veriyor. Onu bu yeni tarzıyla anlamak için de epidemik sosyolojisi yapmalıyız. Bütün sosyoloji teorileri “normal toplum” üzerine yoğunlaşırlar. Sağlık sosyolojisi bile öyle. Bugüne kadar hiçbir sosyoloji salgını merkeze alarak toplumu anlamaya yönelmedi. Çünkü çok gelip geçici olarak tahayyül etti.

Ergün Yıldırım’ın yazısı