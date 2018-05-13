Ergün Yıldırım: Muhafazakarlığa karşı muhafazakarlık

Saadet Partisi adayı, muhafazakar siyasete karşı ikinci bir cephe açtı. Muhafazakar siyasetin mücadele ettiği birinci cephe başını CHP’nin çektiği hattır. İyi Parti ve Demokrat parti de buna eklendiler. Buna bir de muhafazakar cephe açma girişimi ortaya çıktı. Saadet Partisi bu görevi üstlenerek birinci cepheye katkı sağlıyor. Muhafazakarlığa karşı muhafazakarlık… Onun değirmenine su taşıyor. Cumhur İttifakı da şimdi iki cephe ile mücadele etmek zorunda kalacak. Bu nedenle atacağı adımlara, kullanacağı dile ve gireceği ilişkilere daha fazla dikkat etmesi gerekiyor.
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