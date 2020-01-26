Ergün Yıldırım: Devlet denetimini doğru yapıyor mu?

1999 yılı depreminde “devlet….. altında kalmıştı”. Ama Van depreminde devlet ve hükümet çok başarılı oldu. Elazığ depreminde de bunu görüyoruz. Hükümet hızlı organizasyon, zamanında yardım, kamuoyunu yönetme alanlarında çok başarılı. Ancak asıl soru neden biz depremi önleme konusunda da böyle davranamıyoruz? Aynı devlet deprem anında gösterdiği bu kontrol ve koordinasyon yeteneğini neden depremlere neden olan sebepler için göstermiyor?

Deprem, doğal bir gerçeklik. Anadolu coğrafyası tarihine kısa bir göz gezdiren bunu hemen anlar. Bu deprem gerçekliğini yok edemeyiz. Ama bu depremlerle gelen sarsıntıların şiddetine dayanıklı evler, caddeler, bulvarlar, kamu binaları ve şehirler inşa edebiliriz.

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Devlet denetimini doğru yapıyor mu? Zeminler konusunda, katlar konusunda, sınırlar konusunda hakkaniyetli bir kontrol yapıyor mu? Bunlar yapılsa bu kadar yıkım olmaz zaten.

Ergün Yıldırım’ın yazısı: