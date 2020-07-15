Ergün Yıldırım: Artık Darbeler Çağı sona erdi

Artık Darbeler Çağı sona erdi. Dört yıl önce yapılan 15 Temmuz darbe girişimi de bundan dolayı başarısız oldu. Çağı geçmiş bir yöntemin başarıya ulaşma imkanı yok. Sadece bunalım, çatışma, işgal ve iç savaşa yol açar. Nitekim FETÖ’nün giriştiği darbe de bir düzen değişikliğine yol vermeyecekti. Ayrıca ortada ne kurtarılması gereken bir devlet ne de kurtarılması gereken rejim vardı. Devlet ve rejim sorunu yoktu. Gerekli ıslahatları devlet aklı yeni kadrolarla ve yeni programlarla yapıyordu. Sonuçta Darbeler Çağı’nın sonunda girişilen son darbe ile Türkiye büyük bir iç savaşa ve bunalıma sürüklenecekti. Bu millet ve devlet tarihin en büyük bunalımını yaşayacaktı. Fakat Türkiye’de yine demokrasi ve devletin salim aklı galip geldi. Ülkemiz büyük bir bunalım ve işgalden kurtarıldı.

Ergün Yıldırım’ın yazısı