Ergin Yıldızoğlu: IŞİD faaliyetlerini Türkiye’de yoğunlaştırmayı planladığını açıkladı

IŞİD söyleminde, “Türkiye Vilayeti” ifadesinin ilk kez dile getirilmiş olması bizim açımızdan daha acil bir soruna işaret ediyor. Uzmanlara göre IŞİD ‘vilayet’ kavramını, bir üssü, örgütlenmesi olan, faaliyet alanı olarak tanımladığı bölgeler için kullanıyor. Böylece Bağdadi, önümüzdeki dönemde, IŞİD’in faaliyetlerinin Türkiye’de yoğunlaştırmayı planladığını da açıklamış oluyor.

On yedi yıllık yönetimleri sırasında, cehaleti yücelten, bir talan düzeni inşa eden toplumsal mühendislik projelerinin, Davutoğlu’nun kanlı bir fiyaskoya dönüşen Suriye politikasının bir sonucu olarak ülkeyi, ekonomik ve toplumsal bir kırılma noktasına taşımış siyasal İslam’ın yazarları, Bağdadi’nin açıklamasının yine ‘yabancı güçlerin Türkiye’ye, daha doğrusu onların rejimine karşı’ bir komplosu olarak görülmesini istiyorlar.

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Ergin Yıldızoğlu’nun yazısı