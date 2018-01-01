Ergin Yıldızoğlu: CHP, AKP tabanını etkileme çabalarını şimdilik bir kenara bırakmalı

Muhalefetin, özellikle CHP’nin, AKP tabanını etkileme çabalarını şimdilik bir kenara bırakarak AKP tabanı dışındaki muhalefeti, nicelik ve nitelik olarak kendini toplumun yaşamında gösterecek biçimde toparlamaya odaklanması, aynı anda da bu muhalefetin, olası bir genel seçimlere AKP’nin dayattığı koşullarda gitmeyi kabul etmeyeceğini, inandırıcı bir biçimdegöstermesi gerekiyor. Bunun başarısı da, solun güçlerini, hareketini birleştirmenin bir yolunu bulmasına bağlı kalmaya devam ediyor.

Ergin Yıldızoğlu’nun yazısı