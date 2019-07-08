Ergin Yıldızoğlu: AKP Suriye’de taraf oldu fiyaskoyla sonuçlandı; sıra Libya’da

AKP dış politikası dün Suriye’de bir vekâlet savaşına taraf oldu, fiyas­koyla sonuçlandı; şimdi Libya’da bir fiyaskoya doğru koşuyor.

Suriye fiyaskosunun mimarı, hiç ders almayan, hiç pişman olmayan (hatta hiç anlamayan) Ahmet Davutoğlu (“altı haftada düşer”) bugün dış politikayı yö­netmiyor, ama Suriye fiyaskosuna yol açan mantalite, peşinden koşturan fante­ziler yine canlı. Bir “mimardan” öbürüne, değişmediğine bakarak bu mantalitenin siyasal İslamın realiteden kopuk dünyası­nın bir yapıntısı olduğunu düşünebiliriz…

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O mantalite, ülkeyi dünyadaki bütün büyük güçlerle, Ortadoğu’daki ittifak­lar zinciriyle sorunlu bir duruma soktu, manevra alanını, Doğu Akdeniz’de bile daralttı.

Peki, AKP bu “durumun” içinden çık­mak için ne yapmayı planlıyor? Görünen o ki yine bir imkânsız fantezinin peşinde koşuyor. Bu fantezi sanırım şöyle: AKP “ihvan” egemenliğindeki bir Tripoli yönetimi altında Libya’yı birleştirecek; bu “yeni Libya’daki” etkisiyle Doğu Akdeniz’de önünü kesen ittifak zinciri­ni etkisizleştirecek.

Ergin Yıldızoğlu’nun yazısı