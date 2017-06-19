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Ergin Ataman’dan ‘Galatasaray’da herkes ücretini alır’ diyen Dursun Özbek’e: Umarım son üç maaşı öderler


 

Galatasaray’la yolları ayrılan koç Ergin Ataman, ücret almadan da çalışabileceğini söylemesine rağmen sarı-kırmızılı kulüpte istenmediğine dair sözlerini ‘yanlış bulan’ başkan Dursun Özbek’e son üç aydır ödenmeyen maaşını hatırlattı.

‘İstenmedim’

Galatasaray’da basketbol şubesinden sorumlu yönetici Can Topsakal’la 14 Haziran’da bir araya gelen Ataman, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada “Gerekirse bu sezon hiç ücret almadan da kalabileceğimi belirtmeme rağmen Can Topsakal istenmediğimi belirtti” demişti.

‘Bu ifadeyi söylenmemiş kabul ediyorum’

DHA’nın haberine göre, bu sözleri ‘söylenmemiş kabul ettiğini’ dile getiren başkan Özbek “Galatasaray’da ücretsiz çalışırım ifadesi yanlış bir ifade. Herkes bugüne kadar ücretini almıştır, bundan sonra da alır” diye konuştu.

‘Umarım öderler’

Özbek’in açıklamalarına yine sosyal medya üzerinden karşılık veren Ataman, “Doğru ve yanlışların takdirini Galatasaray taraftarı, kongresi ve spor kamuoyu verir. Umarım bir yıldır olan borç ve son üç maaşı öderler” diye yazdı.

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