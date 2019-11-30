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Ergin Ataman, davet üzerine gittiği Bebek Otel’e alınmadı

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, bir davet üzerine gittiği, İstanbul’daki Bebek Otel’e alınmadı. Ataman’ın otelin yönetim kurulu kararı doğrultusunda içeri alınmadığı belirtildi.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Bozkurter’in daveti üzerine bugün Bebek Otel’e giden Ataman güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmadı.

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Bozkurter, çok şaşkın olduğunu belirterek, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) şunları söyledi: “Ergin Ataman benim davetim üzerine Bebek Otel’e geldi. İçeride beklerken koçun otele alınmadığını öğrendim. Nedenini sorduğumda bunun yönetim kurulu kararı olduğunu söylediler. Böyle bir şey olur mu? Ergin Ataman, Türkiye’nin gururudur. Avrupa’nın en önemli takımlarından birisinin antrenörünü bu şekilde İstanbul’un en güzel yerlerinden birinde bulunan otele almamak olmaz. Hukuki olarak gereken müracaatı yapacağız.”

Bebek Otel yetkililerinden ise bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

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