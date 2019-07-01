Ergenekon davasında tüm sanıklara örgüt üyeliğinden beraat

Ergenekon davasında tüm sanıklar örgüt üyeliğinden beraat etti.

Fotoğraf: DHA

Yargıtay’ın bozma kararının ardından görülen 235 sanıklı Ergenekon davasında, ‘Ergenekon örgütünü kurma’ ve ‘yönetme’ suçundan tüm sanıklara beraat etti.

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Danıştay ve Cumhuriyet gazetesi saldırısı failleri Osman Yıldırım ile Alparslan Arslan’a ‘anayasayı ihlal’ suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Tutuklu sanıklar Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır de ‘anayasayı ihlal’ suçundan müebbet hapisle cezalandırıldı.

Erdoğan’ın ‘savcısı olduğu’ dava

Ergenekon davası 12 Haziran 2007’de bir ihbar üzerine Ümraniye’de bir gecekonduya yapılan operasyonda bir sandık el bombasının ele geçmesiyle başlamıştı. Dönemin İstanbul savcısı Zekeriya Öz’ün hazırladığı iddianamede, devlet içinde yuvalanan ‘Ergenekon örgütü’nün, faili meçhul cinayetlerden provokatif katliamlara kadar çok sayıda olayın faili olduğu anlatıldı.

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Aralarında eski Genelkurmay başkanı İlker Başbuğ gibi askerlerden, sivil toplum yöneticileri, gazeteciler, siyasetçiler, yazarlar ve sendika temsilcilerine kadar 1000’e yakın kişi dava kapsamında yargılandı ve yüzlerce kişi altı yıla varan sürelerle hapis yattı.

Davadaki mahkumiyet kararları Yargıtay tarafından bozulduktan sonra tüm sanıklar serbest kalmıştı. Davanın Zekeriya Öz ve Fikret Seçen’in de aralarında bulunduğu savcıların bir kısmı halen ‘FETÖ/PDY’ davasından aranıyor ve firarda. Operasyonda yer alan birçok polis ve savcı da tutuklu.

Dönemin başbakanı, şu anki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ‘Ergenekon’ ve ‘Balyoz’ davaları için “Ben bu davaların savcısıyım” demişti.