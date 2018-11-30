Ergenekon davasında savcı mütalaasını açıkladı: Örgütün varlığı kanıtlanamadı

Yargıtay’da bozulduktan sonra yeniden görülen 235 sanıklı Ergenekon davasının savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, ‘Ergenekon silahlı terör örgütü’nün varlığının kanıtlamadığını söyleyerek, 26 sanık hakkında ceza istedi.

Sanıklardan Alparslan Aslan ile Osman Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu dört sanığa Cumhuriyet gazetesine bombalı saldırıdan ağırlaştırılmış müebbet, 199 sanık hakkında tüm suçlamalardan beraat talep etti.

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Mahkeme savunmaların hazırlanması için duruşmayı 27 Aralık’a ertelediğini açıkladı.

Erdoğan’ın ‘savcısı olduğu’ dava

Ergenekon davası 12 Haziran 2007’de bir ihbar üzerine Ümraniye’de bir gecekonduya yapılan operasyonda bir sandık el bombasının ele geçmesiyle başlamıştı. Dönemin İstanbul savcısı Zekeriya Öz’ün hazırladığı iddianamede, devlet içinde yuvalanan ‘Ergenekon örgütü’nün, faili meçhul cinayetlerden provokatif katliamlara kadar çok sayıda olayın faili olduğu anlatıldı.

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Aralarında eski Genelkurmay başkanı İlker Başbuğ gibi askerlerden, sivil toplum yöneticileri, gazeteciler, siyasetçiler, yazarlar ve sendika temsilcilerine kadar 1000’e yakın kişi dava kapsamında yargılandı ve yüzlerce kişi altı yıla varan sürelerle hapis yattı.

Davadaki mahkumiyet kararları Yargıtay tarafından bozulduktan sonra tüm sanıklar serbest kalmıştı. Davanın Zekeriya Öz ve Fikret Seçen’in de aralarında bulunduğu savcıların bir kısmı halen ‘FETÖ/PDY’ davasından aranıyor ve firarda. Operasyonda yer alan birçok polis ve savcı da tutuklu.

Dönemin başbakanı, şu anki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ‘Ergenekon’ ve ‘Balyoz’ davaları için “Ben bu davaların savcısıyım” demişti.