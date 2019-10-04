Ergenekon davası savcısına ‘FETÖ’ üyeliğinden verilen yedi yıl altı aylık ceza onandı

Britanya’nın Channel 4 kanalının dış haberler muhabiri Jonathan Rugman’ın, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yazdığı kitapta, Suudi konsolosluğuna yerleştirilen dinleme cihazlarının cinayetten birkaç gün önce Suudi Arabistan’dan bir ekip tarafından temizlendiğini, ancak bu ekip gittikten sonra Türk istihbaratının cihazları yeniden yerleştirdiğini öne sürdü.