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Yaramazlara biraz batar!

Ergenekon davası savcısına ‘FETÖ’ üyeliğinden verilen yedi yıl altı aylık ceza onandı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, eski Ergenekon davası savcısı Mehmet Ali Pekgüzel’e ‘FETÖ’ üyeliğinden verilen yedi yıl altı aylık cezayı onadı.

Fotoğraf: DHA

Pekgüzel’e Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 2 Ağustos 2018 tarihinde yedi yıl altı aylık ceza verilmişti.

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Pekgüzel önce istinaf yoluna gitmiş, Adana Bölge Adliye Mahkemesi yerel mahkemenin kararını onayınca Yargıtay’a başvurmuştu.

Pekgüzel’in Ergenekon davasına bakan diğer hakim ve savcılarla birlikte ‘suç uydurma ve görevi kötüye kullanma’ suçundan Yargıtay 8. Daire Mahkemesi’nde yargılanması devam ediyor.

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