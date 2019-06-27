Ergene’de kimyasal tehlike

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde bir tekstil fabrikasının kimya deposinda patlama meydana geldi. Kimyasal maddeler etrafa yayıldı. Çok sayıda insan, kimyasal sızıntıdan etkilendi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Çorlu Haber’in haberine göre, olay, Ergene İlçesi Marmaracık Mahallesi’nde meydana geldi. Fabrikanın kimyasal depolama alanında bulunan tankerde henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu. Yaklaşık 20 ton kimyasal madde etrafa saçıldı. Patlamada beş kişi yaralandı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Kimyasal maddenin yayıldığı bölgede evler boşaltıldı.

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Patlama sonucu yayılan kimyasal maddenin, formik asit olduğu belirtiliyor.