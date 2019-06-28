Ergene’de kimyasal sızıntıya yol açan ‘ruhsatsız’ tesis kapatıldı

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Ergene ilçesinde dün gece, deposundaki patlamadan sonra çevreye asit yayılmasına neden tekstil tesisinin ruhsatı bulunmadığını tespit ederek kapattı.

Ergene’deki patlama ve sızıntıya sebep olan kimyasal depo ve tesis, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle kapatıldı. Fotoğraflar: DHA

Ergene’deki tesis, mühürlenerek, faaliyetleri durduruldu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kimyasal depolama faaliyeti yapılan, tekstil ve kimyevi madde üretilen tesiste 10 ton kapasiteli formik asit tankının patladığının ve içindeki 9 ton asidin çevreye yayıldığının beyan edildiği belirterek, şöyle denildi: “Yapılan incelemede tesis etrafında rahatsız edici (geniz yakan ve göz yaşartan) koku yayılmakta olduğu görülmüştür. Asidin döküldüğü alanlara kum, toprak, talaş ile absorbe etme işlemi uygulanmıştır. Yola yayılan asit de seyreltilerek arındırılmıştır. Cuma sabahı olay yerine tekrar gidilerek tesisten etrafa yayılan ve absorban maddeler ile kontrol altına alınan atıkların, tehlikeli atık lisanslı bertaraf tesislerine taşınması tamamlandı. Yaklaşık 40 ton asitle kontamine olan absorban lisanslı tesise bertaraf edilmek üzere taşındı. Tesiste yapılan değerlendirmede; tesisin meskun mahal içerisinde yer aldığı, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatının bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda; çevre ve insan sağlığı yönünden tehlike yaratan tesisin faaliyetine 2872 sayılı Çevre Kanunu gereği son verilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında da Belediye başkanlığınca kaçak olan tesisi Yapı Tatil Zaptı düzenlendi.”

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Ergene’de vatandaşlar etrafa yayılan gazdan etkilendi, patlamanın olduğu yerin çevresindeki evler boşaltıldı.

Öte yandan Ergene ilçesinde, kimyasal madde deposundaki patlama sonucu etrafa yayılan kokuyla ilgili çalışma yapan AFAD ekipleri, bugün mahallede yaptıkları ölçümlerde bir olumsuzluğa rastlamadı. Ergene Kaymakamı Fatih Fatih Kızıltoprak, “Şu an için her şey kontrol altında. Herhangi bir sıkıntı yoktur” dedi. Kaymakamı Kızıltoprak, ağır kokuya tesiste bulunan formik asitin neden olduğunu açıklamıştı.

Tesis, Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından mühürlenerek kapatıldı.

Tesiteki plastik tankerin patlama riskinin az olduğu ifade edilirken AFAD ve itfaiye ekipleri olayın meydana geldiği depoda inceleme yaptı. AFAD ekipleri, kimyasalların bulunduğu deponun boşaltılmasını isterken, belediye ekipleri de firma yetkililerine tebligat yaptı.