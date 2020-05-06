Ergene Nehri’ne deşarj edilen kirli su yarı yarıya azaldı: Çare arıtma

Tekirdağ’da corona virüsü nedeniyle fabrikalarda üretimin durması sonucu, Ergene Nehri’ne ve nehrin kollarına deşarj edilen kirli su miktarı yüzde 54 azaldı.

Fotoğraf: DHA

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Ergene havzasında inceleme yaparak son dönemdeki kirlilik oranını inceledi.

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Çalışması hakkında bilgi veren Prof. Dr. Tecer, 11 Mart’a kadar havzaya dört organize sanayi bölgesinden günlük 200 bin metreküp kirli su deşarj edildiğini, 11 Mart’tan sonra günlük 90 bine kadar düştüğünü ifade etti. Bu da yüzde 54’lük azalma anlamına geliyor.

Dekan, nehrin doğal debisinin 3 metreküp/saniye oluğunu ancak bunun üç-dört katı kadar endüstriyel atık su deşarj edildiğini ifade etti.

‘Asıl kurtuluş arıtma tesisinde’

Prof. Dr. Tecer, bölgede insan faaliyetlerinden kaynaklı kirletilmenin azalması nedeniyle doğa ve çevrenin nefes aldığını belirterek, şunları söyledi: “Yapılması gereken en önemli şey, Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında 2021 yılında devreye girecek olan arıtma tesislerini bir an önce tamamlanması. Ergene için asıl kurtuluş o zaman olacaktır.”

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Trakya Platformu Sözcüsü Bülent Kaçar, nehirde köpük şeklinde kimyasal akmaya devam ettiğini belirterek gözle görülür bir iyileşme olmadığını dile getirdi.

Türkiye’de ilk corona virüsü vakası 11 Mart’ta açıklanmıştı.