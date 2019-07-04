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Yaramazlara biraz batar!

Ergani’de 1,7 hektar alan yandı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde 1,7 hektar alanda çıkan yangında ekili alanlar ve orman alanı zarar gördü.

Fotoğraf: DHA

Yangın, öğle saatlerinde Ergani ilçesine bağlı Ortaağaç mahallesinde, ormanlık alanda, kuru otların alev almasıyla yangın çıktı. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Çevredeki bağ ve bahçelere de sıçrayan alevlere itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. 1,7 hektar alanda etkili olduğu belirtilen yangının söndürülmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

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