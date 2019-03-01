Eren Erdem’e dört yıl iki ay hapis cezası

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem ‘silahlı terör örgütü hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte bilerek, isteyerek örgüte yardım’ suçundan dört yıl iki ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ’nün 17-25 Aralık darbe girişiminde, yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla yargılanan dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Erdem, dört yıl iki ay hapis cezasına çarptırıldı.

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İstanbul 232üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti bugünkü duruşmada dava dosyasını karara bağladı.

Tutuklu sanık Erdem’in, ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçundan dört yıl iki ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, sanığın, ‘soruşturmanın gizliliğini ihlal’ ve ‘gizli tanığın ifşası’ suçlarından ise, suçların yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatini kararlaştırdı.

Erdem mahkemenin kararı sonrası Silivri Cezaevi’ne gönderildi.