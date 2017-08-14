Eren Bülbül’ün ölümünde ihmal şüphesi için müfettişler görevlendirildi

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Trabzon’un Maçka ilçesinde PKK operasyonu sırasında vurularak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Eren Bülbü’ün ailesinin ihmal şikayeti üzerine inceleme başlatılacak.

Habertürk’ten Enis Yıldırım’ın haberine göre Bülbül’ün ölümüyle ilgili Maçka başsavcılığının başlattığı adli soruşturmanın yanısıra, İçişleri Bakanlığı da Trabzon’a müfettişler gönderecek. Müfettişler, ihmal olup olmadığını araştıracak.

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Eren Bülbül’ün ağabeyi Çağlar Bülbül, “15 yaşındaki çocuğu alıp çatışmaya götürüyorlar” diye tepki göstermiş, yengesi Aysel Bülbül ise “Köyün güvenliği için keşif yapılacaksa neden muhtar yerine çocuğumuz çağrılıyor?” demişti.

Eren Bülbül’ün kuzeni Ali Bülbül ise kuzeni Eren’in ‘yem’ olarak kullanıldığını iddia etmişti: “15 yaşında çocuğa ne yelek giydirme ne bir şey. Kendileri yelek giymiyor ki çocuğa yelek giydirsinler. Bunu oraya yem olarak götürüyorlar. Orada bizimki vuruluyor. Çocuğu yanlarına götürüyorlar pusuya düşüyorlar.”

Çatışmada, astsubay başçavuş Ferhat Gedik de hayatını kaybetmişti.