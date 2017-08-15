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Eren Bülbül’ün mahalle muhtarı: Komutan iki kişi istedi, kimse kabul etmedi

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Trabzon’un Maçka ilçesinde PKK’lılarla çatışma esnasında hayatını kaybeden Eren Bülbül’ün yaşadığı Köprüyanı Mahallesi’nin muhtarı Nurettin Reis, rütbeli bir komutanının kendisinden bölgeyi iyi bilen iki kişi istediğini aktardı.

Fotoğraf. DHA

Trabzon’un Maçka ilçesinde PKK’lılarla çatışma esnasında 15 yaşındaki Eren Bülbül ve uzman çavuş Ferhat Gedik hayatını kaybetmişti.

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Bülbül’ün bölgede gördüğü PKK’lıları ihbar ettiği belirtilmişti.

Fotoğraf: DHA

Bir süre önce bölgede erzak hırsızlığı yaşandığını ve ihbarda bulundukları jandarma güçlerince inceleme yapıldığını söyleyen Reis, Bülbül’ün akrabalarının kendisini arayarak bölgede teröristlerin olduğunu ve bir evden erzak çaldıklarını söylediğini belirtti.

‘Bazıları tehlikeli olduğu için kabul etmedi’

Muhtar şöyle devam etti: “Durumu jandarmaya bildirdim. Daha sonra eve gelerek tespit yaptıktan sonra bu olayı teröristlerin gerçekleştirdiğini anladılar. Cuma günü Eren askerlerle buluşup cuma namazını kıldı. Sonra amcası Eren’i, evi askerlere göstermek için gönderdi. Eve geldiklerinde de bu olay oldu.”

Bölgede rütbeli bir komutanın kendisine “Muhtarım bu bölgede teröristler var, burada tehlike var” dediğini anlatan Reis, kendisinden bölgeyi iyi bilen iki kişinin istendiğini aktardı: ‘Biz bunları temizleyemesek bunlar kışı burada geçirecek’ dedi. Benden bölgeyi iyi bilen iki kişi istedi.”

Muhtar sözlerini şöyle bitirdi: “Bunun üzerine ben de bu konuda girişimlerde bulundum, köylülere haber saldım. Kimse 1300 lira maaşla bu işi yapmak istemedi. Bazıları tehlikeli olduğu için kabul etmedi. Eren’i iyi tanıyorum, benim öğrenci servisim var, onunla okula gidiyordu. Eren ailesi fakirdi. Tatilde yaylada ot kesiyor, burada fındık topluyordu. Çalışkan bir çocuktu.”

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