Eren Bülbül’ün annesi taşındığı evde gözyaşı döktü: Çocuksuz evi ne yapayım?

Trabzon’un Maçka ilçesinde PKK’lılara yönelik operasyonda sırasında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül, ilçede kendisi için alınan eve yerleşirken, “Çocuğumun katilini bulsunlar, kanı yerde kalmasın istiyorum” diye konuştu.

11 Ağustos’ta Maçka’nın Vazelon Manastırı Mevkii’ndeki bir evden erzak çalan PKK’lıları ihbar eden, sonra da operasyona götürülen Eren Bülbül çatışma sırasında hayatını kaybetmişti.

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Saldırının ardından Ayşe Bülbül’ün yerleşmesi için yeni bir ev alındı.

Yakınlarının eve yerleşmesine yardımcı olduğu sırada gözyaşı döken anne Bülbül şunları söyledi: “Eren’im gittikten sonra, ben çocuksuz ne yapayım evi. Şimdiye kadar benim çocuklarımın yatacağı yeri yiyeceği kabı, bir şeysi yoktu ki. Şimdiden sonra ben evvela çocuğumun katilini istiyorum. Ben yetim çocuğum olmadan karnımı doyuramam. Kimsenin haberi yoktu ki bizden. Çocuğumun katilini bulsunlar kanı yerde kalmasın istiyorum.”

İlçe merkezinde alınan ev için teşekkür eden Ayşe Bülbül eve yeni eşyaların dizilmesi sırasında, “Ben bu yataklarda nasıl yatayım Eren’imin yatağı bile yoktu” diyerek gözyaşı döktü.

Anne Bülbül’ün Anadolu’da kara lastik diye bilinen oğlunun ayakkabılarını giymesi dikkat çekti.