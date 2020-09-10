Diken

Yaramazlara biraz batar!

Eren Aysan: İdam cezası ‘yetişkinlerin eğitimi’ yönüyle de ele alınmalı

Şu bir gerçek ki, idam cezası toplumsal ve psikolojik boyutları ile “yetişkinlerin eğitimi” yönüyle de ele alınmaya muhtaç bir konu. Toplumda güvenlik önlemlerinin hukuku etkili kılmak için geliştirilmesi ve bu yönde toplumda bir inanç oluşturulması önem taşımakta. “Herkes için insan hakları” eğitiminin de yaygınlaştırılması gerekir; kaldı ki insan hakları konusunda ortak bir dil ve kültürün oluşturulması, evrensellik penceresinden bakmakla mümkün olabilir.

Eren Aysan’ın yazısı

Reklam

SON HABERLER

Mütercimler imam hatiplilerden özür diledi

İmam hatipliler ile ilgili sözlerine ilişkin yeni bir açıklama yapan akademisyen Erol Mütercimler, “Yayınlanmış bölümü dinleyip kalbi kırılan, üzdüğüm tüm imam hatip lisesi mezunları ve şu andaki öğrencilerden çok özür diliyorum” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...