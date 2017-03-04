Ereğli’de polis sahaya indi: Kavga eden futbolculara cop ve biber gazı 

Zonguldak Süper Amatör Lig takımları Akınspor ile 10 Temmuzspor’un karşı karşıya geldiği maçta iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. Hakem maçı tatil ederken, polis oyuncuları cop ve biber gazı kullanarak sahadan çıkardı.

DHA’nın haberine göre Ereğli Beyçayırı Stadı’nda oynanan karşılaşmada Akınspor’dan Erdi, takımı 1-0 öndeyken 87’nci dakikada rakibine yaptığı faul nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Hakeme bu kararı nedeniyle tepki gösteren Akınsporlu oyuncunun faul yaptığı rakibine vurmak istemesi üzerine çıkan kavgaya iki takımın teknik heyetleri ve yöneticileri de müdahil oldu.

Polisin cop ve biber gazıyla oyuncuları sahadan çıkardığı karşılaşma 87’nci dakikada tatil edildi.