Erdoğdu: TÜİK, Erdoğan’a gençlerin neden evlenmediğinin yanıtını verdi; işsizler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, dün, gençlerin evlenmemesinden şikayet eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, bugün açıkladığı işsizlik verilerini açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yanıt verdiğini söyledi. Erdoğdu, “Sormak lazım hem işsiz hem de borçlu olan gençler cumhurbaşkanının tavsiyesine uyup nasıl evlenecek” dedi.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Erdoğan, dün, güçlü ailenin güçlü bir toplum için büyük önem taşıdığını belirterek gençlerin geç evlenmesinden yakınmış, “Gençlerimizin evlilik yaşı ilerledi. Çoğu 30’u geçkin yaşta evleniyor. Kimi evde kalıyor” demişti.

TÜİK’in verilerine göre Ekim 2019 döneminde işsizlik oranının bir önceki yılın aynı dönemine oranla 1.8’lik artarak yüzde 13.4 olduğunu anımsatan Erdoğdu şunları söyledi: “TÜİK bugün açıkladığı işsizlik rakamlarıyla gençlerin neden evlenmediğinin cevabını verdi. İşsizlik her geçen gün yükselirken özellikle gençler bu olumsuzluktan en çok etkilenen kesim.”

15-24 yaş arasında işsizliğin yüzde 25.3 olduğuna dikkat çeken Erdoğdu şöyle devam etti: “‘Gençler bir an önce evlensin’ diyenlerin yönettiği ülkede, gençler en yüksek işsizlik oranını yaşıyor. İşsiz sayısı ve oranı her eğitim grubunda önceki yıla kıyasla artıyor. Hiçbir planlama yapılmadan açılan çok sayıda fakülte ve üniversitede harcanan onca emek ve zamana karşın, üniversiteli işsiz sayısı her geçen gün artıyor. Bir yıldan uzun süredir iş arayan mezun sayısı ise 48 binden 247 bine çıkarken, mezunların pek çoğunun iş bulamaması medeniyle KYK kredi borçları, yüksek faiz nedeniyle her geçen gün artıyor. Kredi borcunu işsizlik, düşük ücret ve artan enflasyon sonucunda yükselen faiz nedeniyle ödeyemeyen gençlerin sayısı 5 milyona ulaştı. Bunun yaklaşık 280 binine yasal işlem başlatılarak, banka kartlarına bloke konuldu. Sormak lazım, hem işsiz hem borçlu olan bu gençler, Cumhurbaşkanının tavsiyesine uyup nasıl evlenecekler?”