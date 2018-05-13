Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’lı yüksek yargı yemeği

Share20
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 20

Danıştay’ın kuruluşunun 150. yılı nedeniyle Haliç Kongre Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla bir akşam yemeği verildi.

Yemeğe Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, AnayasaMahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer Topal, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Cezayir Danıştay Başkanı Soumia, Bosna Hersek Yüksek Mahkemesi Başkanı Ranko Debevec Abdelssadok, İtalya Danıştay Üyesi Gabrielle Carlotti, İspanya YüksekMahkemesi Üyesi Rafael Toledano Cantero, AzerbaycanYüksek Mahkemesi Daire Başkanı Hikmet Mirzayev, İstanbul Valisi Vasip Şahin  ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın da bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Reklam

 

 


Share20
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 20

SON HABERLER

Çakıcı ‘genel af’ isteyen Bahçeli’ye teşekkür etti: Ülkücüyüm, ölçüm devletin bekası

Tutuklu organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘genel af’ çağrısına teşekkür ederek, “Ben ÜLKÜCÜYÜM, hiçbir parti gözetmeksizin ölçüm devletin bekasıdır” dedi. ‘Çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK’lılar, FETÖ’cüler hariç’ olmak üzere ‘genel af’ çağrısında bulunan Bahçeli, şöyle devam etmişti: “Peki, ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, […]

Erdoğan’lı yüksek yargı yemeği

Danıştay’ın kuruluşunun 150. yılı nedeniyle Haliç Kongre Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla bir akşam yemeği verildi. 

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...