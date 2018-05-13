Erdoğan’lı yüksek yargı yemeği

Danıştay’ın kuruluşunun 150. yılı nedeniyle Haliç Kongre Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla bir akşam yemeği verildi.
Yemeğe Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, AnayasaMahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer Topal, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Cezayir Danıştay Başkanı Soumia, Bosna Hersek Yüksek Mahkemesi Başkanı Ranko Debevec Abdelssadok, İtalya Danıştay Üyesi Gabrielle Carlotti, İspanya YüksekMahkemesi Üyesi Rafael Toledano Cantero, AzerbaycanYüksek Mahkemesi Daire Başkanı Hikmet Mirzayev, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın da bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.