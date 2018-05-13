Erdoğan’lı yüksek yargı yemeği

Tutuklu organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘genel af’ çağrısına teşekkür ederek, “Ben ÜLKÜCÜYÜM, hiçbir parti gözetmeksizin ölçüm devletin bekasıdır” dedi. ‘Çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK’lılar, FETÖ’cüler hariç’ olmak üzere ‘genel af’ çağrısında bulunan Bahçeli, şöyle devam etmişti: “Peki, ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, […]