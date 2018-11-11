Yemekte yan yana oturdular: Erdoğanlar ve Trumplar’ın Paris hatırası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından verilen akşam yemeğinde bir süre sohbet etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un davetlisi olarak Birinci Dünya Savaşı’nı sonlandıran Ateşkes Anlaşması’nın 100. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Paris’te bulunan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Orsay Müzesi’ne geçti.

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‘Picasso Bleu et Rose’ isimli serginin resepsiyonuna katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından devlet, hükümet ve uluslararası kuruluş başkanları ile eşleri onuruna verilen akşam yemeğine katıldı

Cumhurbaşkanı Macron tarafından verilen akşam yemeğinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump yan yana oturarak bir süre sohbet etti. Yemek sonrasında iki lider eşleriyle birlikte fotoğraf çektirdi.