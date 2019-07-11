Erdoğan’la yükselen dolar, Fed başkanının ‘güvercin’ söylemleriyle düşüşte

Merkez Bankası (MB) Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faizin tek haneye indirilmesine ilişkin açıklamaları ile sert yükselen dolar/TL, Fed Başkanı Jerome Powell’ın daha büyük faiz indirimi beklentilerini canlandıran ‘güvercin’ açıklamaları sonrası 5.65’e kadar geriledi.

Dün güne 5.73 civarından başlayan dolar/TL Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın MB’ye yönelik açıklamaları ardından 5.75’in üzerini görse de Fed’den gelen açıklamalarla birlikte yönünü aşağı çevirdi.

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Dolar/TL bu sabah saat saat 09:52 itibariyle 5.67-5.68 bandında işlem görüyor. Avro/TL ise aynı saatte 6.40-6.41 seviyelerinde hareket ediyor.

Powell dün Kongre’ye yaptığı konuşmada ABD ekonomisinin beklentilerin altında gelen imalat verisi, zayıf enflasyon ve devam eden ticaret savaşı nedeniyle tehdit altında olmaya devam ettiğini, Fed’in ABD’de ekonomik büyümeyi sürdürmek için ‘uygun şekilde’ adım atmaya hazır olduğunu belirtti.

ABD’de geçen hafta açıklanan tarımdışı istihdam verisi Fed’in faizleri 50 baz puan düşüreceğine beklentilerini azaltmıştı. Piyasalar 25 baz puanlık faiz indirimini daha olası bir seçenek olarak görüyorlardı.

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Ancak Powell’ın açıklamaları Fed’in 30-31 Temmuz tarihlerde yapacağı toplantıda daha büyük çaplı faiz indirimine gideceği beklentilerini yeniden canlandırdı.

Liradaki yükselişin sınırlı kalmasını bekleniyor

Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek, dolarda ciddi zayıflama olmasa da değerlenmenin sınırlı kalmasını beklediklerini söyleyerek, “Bu nedenle gelişmiş ve gelişmekte olan ülke para birimlerinde çapraz fiyatlamalarda bir süre daha beklentilere paralel güçlü duruş devam edebilir. Negatif ayrışma ise varlık grubu bazında ülkeye has risklerle söz konusu olacaktır” dedi.

MB’de başkan değişikliğinin fiyatlara bir miktar yansıdığını ancak, orta-uzun vadede küresel risk iştahının bozulması halinde daha fazla fiyatlanabileceğini belirten Gödek, “Endekste ve kurda fiyatlama hiç yapılmadı değil ancak hala dış piyasalar destekleyici durumda ve Türkiye dahil çoğu gelişmekte olan piyasa bundan yararlanmaya devam edecek gibi görünüyor” dedi.

Gödek, dolar/TL’de 5.67-5.63 seviyelerinin destek, 5.77-5.83 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu belirtti.

Yurt içi riskler TL’deki baskıyı artırabilir

Dolarda gözlenen değer kaybına paralel, küresel olarak faizlerin düşük seyredecek olması lira dahil gelişmekte olan ülke para birimlerinde olumlu bir havaya neden oluyor. Ancak küresel piyasalardaki olumlu havaya karşın yurt içindeki risklerin lirada baskı yaratma potansiyeli bulunuyor.

Analistler yüksek dolarizasyon, MB’nin para politikasına ilişkin belirsizlikler, bu ay içinde teslim edilmesi beklenen S-400’ler nedeniyle ABD’nin Türkiye’ye yaptırım uygulama ihtimali ve Türkiye’nin Kıbrıs’ın kuzeydoğusunda yeni bir petrol ve doğalgaz sondaj faaliyeti yürütmeye başlamasıyla Doğu Akdeniz’de enerji kaynaklı artmaya başlayan tansiyonun lira için küresel piyasalara paralel olası değer kazançları karşısındaki ana risk unsurları olarak öne çıktığını belirtiyor.

Piyasa beklentisi 200 baz puanlık faiz indirimi

Bu çerçevede yeni başkan Murat Uysal’ın önümüzdeki günlerde düzenlemesi beklenen toplantıda para politikasına yönelik vereceği mesajlar yakından izlenirken, 25 Temmuz’da yapılması beklenen faiz indiriminin beklenenden daha agresif olup olmayacağı piyasalarda yön belirleyici olacak.

Reuters’ın dün 18 kurumun katılımı ile yaptığı ankete göre Çetinkaya’nın görevden alınarak faizlerin düşürülmesine daha sıcak baktığı belirtilen Murat Uysal’ın MB başkanlığına getirilmesinin ardından bu ay faiz indirimlerine başlaması beklenen MB’den indirim beklentisi başkan değişimi öncesine göre 100 baz puan artarak 200 baz puana yükseldi.

MB’nin bu ay faiz indirimlerine başlamasını bekleyen katılımcıların sayısı da başkanın değişiminden önceki döneme göre arttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘faizde verilen talimatlara’ uymadığı için görevden aldığı MB Başkanı Murat Çetinkaya’nın bundan önceki kararları nedeniyle ‘ağır bedeller’ ödediklerini, Merkez Bankası’nın tamamen revize edemezler ise ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalacaklarını belirterek, bundan sonraki süreçte faiz politikalarının nasıl şekillendiğinin de en kısa sürede görüleceğini söyledi.