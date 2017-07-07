Erdoğan’la tartışma yaratmıştı: Almanya, ‘hakaret’ yasasını kaldırıyor

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisine okuduğu ‘belaltı şiir’ sebebiyle Alman komedyen Jan Böhmermann’a açtığı davayla gündeme gelen ‘yabancı devlet adamlarına hakaret’ suçu yasadan çıkarıldı.

Deutsche Welle’de yer alan habere göre Federal Meclis’ten bir ay sonra Eyalet Temsilciler Meclisi de bu suçu düzenleyen yasanın 1 Ocak 2018’den itibaren yasadan çıkarılmasına yönelik düzenlemeyi onayladı.

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Kararın gerekçesi olarak ilgili yasanın çağdaş olmadığına vurgu yapılırken, mevcut ceza maddelerinin yabancı devlet temscilerinin ve kurumlarının onurunu korumak için yeterli olduğunu dile getirdi.

Erdoğan’la gündeme gelmişti

Söz konusu madde, komedyen Böhmermann’ın Erdoğan’a yönelik ‘belaltı’ şiiriyle gündeme gelmiş, bunun üzerine komedyen hakkında soruşturma başlatılmıştı. Bunun üzerine söz konusu şiire ‘kısmi yasak’ getirilmişti.