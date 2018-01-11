Erdoğan’la Putin Soçi’yi ve ‘İdlib’deki saldırıları’ görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’le telefonda görüştü.

Ajansların aktardığına göre görüşmede ‘Suriye devletinin son günlerde İdlib’de ve Doğu Guta’da siviller saldırı düzenlemesi’ gündeme geldi.

Reklam

Erdoğan, saldırılarının durdurulmasının Astana süreciyle bu ayın sonunda yapılması planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin başarılı olması bakımından da önem taşıdığını aktardı.

Görüşmede Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve Türk Akım projeleri de gündeme geldi.

Soçi mesaisi

İranlı ve Rus büyükelçiler, önceki gün Dışişleri Bakanlığı’na çağırılarak Suriye’nin İdlib’deki çatışmasızlık bölgesinin sınırlarını ihlal ettiği ve bazı yerleşim birimlerinde kontrolü ele aldığı gerekçesiyle uyarılmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da İdlib’de ‘Suriye’nin saldırınını devam etmesi halinde’ Soçi’deki toplantının tehlikeye girebileceğini ifade etmişti.

Suriye’deki ateşkes bölgelerinden biri olan İdlib çevresinde, geçen aylarda TSK ve desteklediği ÖSO ‘gerginliği azaltma bölgesi’ adıyla konuşlanmıştı. Ancak Suriye, Türk askerinin topraklarını terk etmesini istemişti.