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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’la poz veren futbolculara takım arkadaşlarından ‘tam destek’

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile çektirdikleri fotoğraf nedeniyle eleştirilen Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’a Alman milli takımındaki arkadaşlarından tam destek geldi.

Fotoğraf: AKP

Erdoğan, mayıs ayındaki Londra ziyareti sırasında İngiliz takımlarında oynayan Türk kökenli Alman milli takım oyuncuları Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’la hatıra fotoğrafı çektirmişti. Gündoğan ve Özil’e Erdoğan’ın seçim kampanyasına alet oldukları gerekçesiyle Alman kamuoyunda tepki oluşmuştu.

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DW Türkçe’nin haberine göre, Alman milli futbol takımı kaptanı Manuel Neuer, Özil ve Gündoğan’a takım arkadaşlarının ‘tam destek’ verdiğini söyledi. Neuer konunun takım içinde kapandığını belirterek, iki oyuncunun ‘spora odaklanılması için çaba gösterdiklerini’ ifade etti.

Alman taraftarların Özil ve Gündoğan’a yönelik tepkilerini anlayabildiğini belirten milli takım futbolcularından Toni Kroos, Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’nın iki oyuncu için olumlu olacağını ifade ederek, “Maçlar başlayınca, her ikisi için de iyi olacağına inanıyorum” dedi.

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Almanya, Dünya Kupası’ndaki ilk maçını pazar günü Meksika ile oynayacak.

Her iki futbolcunun da takım arkadaşlarının desteğine ihtiyacı olduğunu savunan Kroos, “Almanya’daki tartışma programlarında konuşulanlar bizi ilgilendirmemeli. Biz futbol oynamak için buradayız. Bunun için de oyunculara ihtiyacımız var. Bu nedenle de takım içinde ikisinin de iyi performans göstermesi için çaba göstermeliyiz” diye konuştu.

Alman milli takım oyuncularından Jérôme Boateng de, Özil ve Gündoğan’ın morallerinin bozulmaması gerektiğini vurgulayarak, her iki futbolcuya da ihtiyaçları olduğunu söyledi.

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