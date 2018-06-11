Erdoğan’la poz veren futbolculara Merkel sahip çıktı: Sonucunu kestiremediler

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la fotoğraf çektirdikleri için Almanya’da eleştiri oklarını üzerine çeken milli futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’a sahip çıktı.

Erdoğan, mayıs ayındaki Londra ziyareti sırasında İngiliz takımlarında oynayan Türk kökenli Alman milli takım oyuncuları Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’la hatıra fotoğrafı çektirmişti. Gündoğan ve Özil’e Erdoğan’ın seçim kampanyasına alet oldukları gerekçesiyle Alman kamuoyunda tepki oluşmuştu.

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Görüşmede Everton’da oynayan Cenk Tosun da yer almıştı.

Deutsche Welle’nin aktardığına göre Merkel katıldığı bir televizyon programında futbolcuların Erdoğan ile resim çektirmenin sonuçlarını kestiremedikleri kanaatinde olduğunu söyledi. Özil ve Gündoğan’ın Alman futbolseverleri hayal kırıklığına uğratmak istemediğinden emin olduğunu belirten Merkel, Gündoğan’ın her şeye rağmen seve seve Almanya için sahaya çıktığı ve milli takımda yer aldığı yolundaki sözlerinden duygulandığını söyledi.

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Almanya’nın Rusya’daki Dünya Kupası finallerinde iyi bir sonuç alabilmesi için kadrodaki bütün oyunculara ihtiyaç olduğunu belirten Merkel, “Gündoğan ve Özil milli takım oyuncularıdır. Dolayısıyla alkışlanmalarından memnuniyet duyarım” dedi.

Alman futbol milli takımının onursal kaptanı Philipp Lahm da gazetelere verdiği demeçte Türk asıllı iki futbolcuya anlayış gösterilmesini isteyerek “Almanya’nın onlara verdiklerinin bilincindeler. Bu onlara bir kez daha açıkça gösterilmiş oldu” dedi.