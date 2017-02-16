‘Erdoğan’la özdeşleşen’ Başakşehir’den Olympiakos deplasmanındaki Osmanlıspor’a: Bizans seferinizde başarılar

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında bu akşam deplasmanda Olympiakos’la karşılaşacak Osmanlıspor’a ‘Bizans seferinde’ başarılar diledi.

Avrupa Ligi’nde bu akşam oynanacak maçlar öncesinde Başakşehir’in Twitter hesabından, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Osmanlıspor’a destek mesajları paylaşıldı.

‘Bizans seferinizde başarılar’

İsrail’de Hapoel Be’er Şeva ile oynayacak Beşiktaş’a, “İlk düdüğün Türkiye saati ile 16 Şubat’ta, son düdüğün 17 Şubat’ta çalınacağı Avrupa Ligi maçınızda başarılar”, Rus ekibi Krasnodar’la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe’ye, “Soğuk bir Rusya akşamını ancak galibiyetiniz ısıtabilir” diye seslenen turuncu-lacivertli kulüp, Yunan ekibi Olympiakos’a konuk olan Osmanlıspor’u ise ‘Bizans seferine’ çıkardı.

Soğuk bir Rusya akşamını ancak galibiyetiniz ısıtabilir. @EuropaLeague‘de başarılar @Fenerbahce 👍 — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 16 Şubat 2017

İlk düdüğün Türkiye saati ile 16 Şubat’ta, son düdüğün 17 Şubat’ta çalınacağı @EuropaLeague maçınızda başarılar @Besiktas 🕚🕐 — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 16 Şubat 2017

Bizans seferinizde başarılar @OSMANLISPOR_FK 🤗 — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 16 Şubat 2017

‘Erdoğan’la özdeşleşmemiz çok normal’

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, iktidarın Başakşehir’i destekleyip desteklemediğine dair bir soru üzerine, kulübün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la özdeşleşmesinin ‘çok normal’ olduğunu savunmuştu: “Başakşehir, sayın cumhurbaşkanımızın sahasında formasını giydiği bir takım. Dolayısıyla o takımın cumhurbaşkanımızla özdeşleşmesi çok normal. Ki biz de bundan mutluluk duyarız. Sayın cumhurbaşkanımız o maça 12 numaralı formayla çıkmıştı. 12 numarayı hangi oyuncu istese ‘Onu emekli ettik’ diyoruz. Gerçekten onu sonsuza kadar ayırdık. Tabii ki sayın cumhurbaşkanımızın orada attığı goller, giydiği Başakşehir forması nedeniyle böyle bir ilişki kuruyorlar. Biz bundan mutluluk duyarız.”