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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’la nikah şahidi olacaktı: Gül, Kayseri’deki düğüne katılmıyor

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11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la birlikte şahitlik yapacağı Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin kızının düğününe katılamayacağını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Erdoğan, yarın saat 14.30’da Kayseri’de miting yapacak, saat 16.00’da ise şehir hastanesinin açılışına katılacak. Cumhurbaşkanı, saat 19.00’da ise Özhaseki’nin kızının Kayseri’deki düğününe katılacak.

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Erdoğan’la birlikte nikah şahitliği yapması beklenen Gül ise mazeret bildirerek memleketi Kayseri’deki düğüne katılamayacağını bildirdi.

‘Çatı aday’ gündeminin ardından Gül’ün, Erdoğan ve hükümet üyelerinin yer alacağı düğüne katılıp katılmayacağı merak konusuydu.

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