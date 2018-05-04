Erdoğan’la nikah şahidi olacaktı: Gül, Kayseri’deki düğüne katılmıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin adını partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklarken “Vicdani hür nesilleri kim yetiştirecek, öğretmen. Bu sorunları çözmek için bir öğretmen sorunları çözmek istiyor. Çaba sarf etmek istiyor. Muharrem İnce, eski bir öğretmen. Gel buraya Muharrem İnce” diye takdim etti.