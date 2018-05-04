Erdoğan’la nikah şahidi olacaktı: Gül, Kayseri’deki düğüne katılmıyor

11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la birlikte şahitlik yapacağı Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin kızının düğününe katılamayacağını bildirdi.
Erdoğan, yarın saat 14.30’da Kayseri’de miting yapacak, saat 16.00’da ise şehir hastanesinin açılışına katılacak. Cumhurbaşkanı, saat 19.00’da ise Özhaseki’nin kızının Kayseri’deki düğününe katılacak.
Erdoğan’la birlikte nikah şahitliği yapması beklenen Gül ise mazeret bildirerek memleketi Kayseri’deki düğüne katılamayacağını bildirdi.
‘Çatı aday’ gündeminin ardından Gül’ün, Erdoğan ve hükümet üyelerinin yer alacağı düğüne katılıp katılmayacağı merak konusuydu.